Lettera43.it - Marta Donà, chi è la manager di Olly e degli ultimi vincitori di Sanremo

Con il trionfo di2025 la suafesteggia la terza vittoria consecutiva al Festival di uno dei suoi artisti dopo quelle di Angelina Mango (2024) e Marco Mengoni (2023). Nipote di Claudia Mori e laureata in Scienze della comunicazione, oltre ai suddetti cantanti segue volti come Alessandro Cattelan, presentatore del Dopofestival e co-conduttore della finale con Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, Francesca Michielin (arrivata due volte seconda a, nel 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez), lo scrittore Antonio Dikele Distefano e il cantautore e rapper Holden. La sua società, LaTarma Management, ha seguito anche i Maneskin durante la loro partecipazione a2021, che vinsero con Zitti e buoni, ma le loro strade si sono successivamente separate.La carriera di, dalla Sony alla collaborazione con Mengoniha iniziato la sua carriera nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare in Sony nel 2009 come press agent.