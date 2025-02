Inter-news.it - Marotta: «Inzaghi teso? In Italia cultura dell’invidia, bisogna adeguarsi!»

è stato intercettato all’Allianz Stadium dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Juventus-Inter, l’attesissimo derby d’della venticinquesima giornata di campionato. Ecco quanto detto a DAZN prima del fischio d’inizioTENSIONE – Giuseppeparla così prima di Juventus-Inter: «Lautaro Martinez dice che è una sfida non decisiva? In realtà condivido ciò che ha detto Lautaro perché questa è una partita importante, al di là del risultato, come prestazione da offrire, sperando si possa coronare con una vittoria. Il campionato è in una fase interlocutoria, spesso si dice che gli scontri diretti sono fondamentali ma vediamo anche che ci sono passi falsi con squadre che stanno indietro. Si sa che questo è il derby d’e ha un sapore particolare, noi siamo pronti ad affrontarlo nel modo giusto».