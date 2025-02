Internews24.com - Marotta a Dazn: «La squadra è carica, sul mio passato alla Juve rispondo così. In Italia non c’è la cultura della sconfitta e noi dovremo essere ancora più forti di certe cose»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlatoprima del match contro lantus in campionatoIntervenuto ai microfoni diprima diInter, il presidente nerazzurro Beppeha parlatoa pochi minuti dall’iniziosfida del 25° turno di Serie A.PARTITA IMPORTANTE MA NON DECISIVA? – «Condivido quello che ha detto Lautaro, questa sera è una partita dove al di là del risultato è importante per la prestazione da offrire. Se sarà una bella prestazione certamente speriamo si possa coronare con una vittoria. Siamo in una fase interlocutoria. Spesso si dice che gli scontri diretti sono decisivi per l’assegnazione dello scudetto, ma vediamo che magari ci sono dei mezzi passi falsi anche con squadre indietro in classifica.