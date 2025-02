Quotidiano.net - Marina Fontana, sopravvissuta a un incidente: “Quel giorno ho perso mio marito Roberto e la felicità. La vita cambia per sempre”

Leggi su Quotidiano.net

Palermo, 16 febbraio 2025 – “Scusi, possiamo sentirci più tardi, ho una visita dall’ortopedico”., palermitana, 56 anni, il 26 luglio 2013 è scampata a undevastante sull’Autosole Bologna-Firenze. Non ce l’ha fatta ilCona. “Eravamo sposati da un anno e tre mesi.hola miafelice e la possibilità di diventare mamma”, si racconta al telefono mentre la voce s’incrina. Com’è la sua, oggi? “Mi sto ancora curando, ho i postumi delle fratture alle vertebre, alle costole. Per questo ero dall’ortopedico”. Cosa ricorda dell’? “Vivevamo a Milano, stavamo tornando in Sicilia dalle nostre mamme per le vacanze. Eravamo in coda tra Rioveggio e Barberino, verso Firenze. Un tir con autista turco, entrato in Italia senza carta verde, si è schiantato sulle macchine ferme.