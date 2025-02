Inter-news.it - Mariani arbitro di Juventus-Inter: due precedenti in stagione (e nessuna vittoria)

di, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma ha già dueincon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.PRIMA VOLTA – Sarà Mauriziodi Roma a dirigere il match tra, previsto per le ore 20:45 all’Allianz Stadium. Per il fischietto classe 1982 si tratta del terzo arbitraggio stagionale di una sfida dell’. In nessuno dei duei nerazzurri hanno conseguito una. Il primo è dato da-Milan, sfida vinta dai rossoneri per 2-1, mentre il secondo è rappresentato dal pareggio casalingo dei nerazzurri con il Napoli con il risultato di 1-1. Finora, l’italiano ha diretto in totale 17 incontri disputati dai nerazzurri.