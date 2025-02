Ilrestodelcarlino.it - Manutenzioni, è scontro sui fondi in bilancio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La prima variazione didel 2025, che ammonta a oltre tre milioni di euro, è stata appena approvata dal Consiglio comunale di Fabriano e già sorgono polemiche. "Il sindaco cerca goffamente di attribuirsi meriti che non competono né a se stessa né all’operato fallimentare su tutti i fronti della giunta che presiede – dice il consigliere di FdI Danilo Silvi -. Si parla deiper circa tre milioni di euro destinati alla manutenzione di edifici, alla messa in sicurezza e alla risoluzione di criticità dovute all’alluvione del 2022 ma si tralascia attentamente di dire che la maggior parte di talisono stati anticipati al Comune da parte della Regione Marche in sinergia con il Governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni. Dopo circa due giorni dalla richiesta effettuata dal Comune al governatore Acquaroli infatti, come evidenziato da un puntuale articolo del Consigliere regionale Mirella Battistoni, in cui si può leggere un elenco dettagliato degli importi stanziati opera per opera, l’importo è stato prontamente erogato al Comune".