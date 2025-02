Forlitoday.it - Maltempo nel Forlivese, Rete 360: "Un'altra notte di angoscia nei nostri territori alluvionati"

Leggi su Forlitoday.it

Con la recente raffica di, che ha provocato importanti frane nel, "la Romagna alluvionata ha rischiato grosso per l’ennesima volta, assistendo ad un pericoloso aumento idrometrico dei fiumi, sia a valle che in alcune località dell’appennino, e oltrepassando in più punti la.