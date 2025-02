Ilgiorno.it - Malattie croniche. Ne soffre il 40% dei residenti

Leggi su Ilgiorno.it

Uno degli altri temi importanti inseriti nel “Piano della salute locale 2025“ è la gestione delle, di cui ne è affetto il 40% della popolazione di Lodi (18.085 persone). La maggior parte di costoro non sarebbe seguita in maniera corretta e, le persone stesse non sembra seguano le cure in maniera precisa (per il 27,3% si tratta di patologie cardiovascolari, poi 7,7% respiratorie, quindi tumori, diabete e altre patologie). Gli anziani sono un altro tema approfondito dal Piano, constatando che nel Comune di Lodi non esistono offerte residenziali sociali o protette che si inseriscano in una filiera della presa in carico della parziale o totale non autosufficienza. L.P.