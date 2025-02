Calciomercato.it - Maignan abbandona l’intervista: ecco cosa è successo, la verità sul rinnovo | CM.IT

Le ultime notizie legate al portiere francese, protagonista di giorni davvero turbolenti, dall’errore di Rotterdam ala DAZN, lasulCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itSono stati giorni intensi per Mike, finito nel mirino della critica come mai prima. L’estremo difensore francese è stato il responsabile principale della sconfitta di Rotterdam. Il suo errore, in occasione del gol, è risultato, infatti, decisivo: i media, così come i tifosi, lo hanno attaccato, mettendo in discussione le sue qualità, oltre che ilcon il Milan.La partita contro il Verona, di ieri sera, non è stata per nulla impegnativa, ma un paio di sbavature hanno confermato che il portiere transalpino non sta attraversando proprio il suo momento più felice.