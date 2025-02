Thesocialpost.it - “Mai vista così inc***ata”. Elodie tesissima sul palco dell’Ariston: cosa è successo

Leggi su Thesocialpost.it

Sanremo 2025 non si è concluso senza polemiche, e tra i protagonisti del festival è esploso il cosiddetto “caso”. La cantante romana, in gara con il brano Dimenticarsi alle 7, si è classificata al 12° posto, ma ciò che ha catturato l’attenzione non è stata solo la sua posizione in classifica, bensì il suo comportamento durante l’esibizione e subito dopo.Molti spettatori hanno notato un’inconsueta tensione nell’artista e sui social è iniziato un acceso dibattito. Un utente su X ha scritto: “Io direi di indagare su questo drama di: era palesemente inca** nera e non c’erano nemmeno le ballerine previste da scaletta. Saràqual, diteci di più”. Un altro ha confermato la sensazione di disagio: “inca** nera, le ballerine previste in scaletta non c’erano, non si è fermata a fare l’intera Rai Radio 2.