Mai dire Navalny | a un anno dalla morte a Mosca è pericoloso anche citarlo Tajani | non dimentichiamo il suo coraggio

«A undi Aleksej Navalny, nonil suoe il suo sacrificio a favore della libertà e della democrazia. La mia vicinanza alla sua famiglia e a tutti i difensori dei diritti umani che ogni giorno combattono nel mondo per avere più giustizia e stato di diritto». Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio.I sostenitori di Navalny hdeposto fiori sulla sua tomba dell’oppositore con la polizia che ha concesso l’ingresso al cimitero Borisov filmando tutto. C’eranodiplomatici stranieri, compresi gli ambasciatori di Usa e Ue, Lynne Tracy e Roland Galharague.Undopo ladietro le sbarre del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, i suoi sostenitori si preparano a ricordarlo oggi con eventi commemorativi nonostante i rischi di ritorsioni per coloro che visiterla sua tomba a