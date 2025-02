Biccy.it - Mahmood nel nuovo singolo: “Che te ne frega se amo lui o amo lei?”

ieri sera è tornato al Festival di Sanremo in qualità di ospite d'onore per presentare il suo, Sottomarini, in cui canta anche una frase molto esplicativa rivolta presumibilmente al partner: "Che te ne f0tte se amo lui o amo?".L'abisso non ci fa paura con tea #Sanremo2025 con "Sottomarini"Le esibizioni integrali, lo show dell'Ariston e gli extra sono su RaiPlay: https://t.co/SZluzQ8Sbs pic.twitter.com/erm7Q2Xs5m— RaiPlay (@RaiPlay) February 16, 2025Sottomarini TestoNon ho mai scelto troppe cose nella vita da fareForse son sempre stato solo solo, solo particolareMi ricordo da bambino scene pericoloseOra vedo i bimbi, han l'iPhone, mentre fanno le poseCome fa ad andare in profondità chi non ha avuto coinquiliniServirebbero sottomariniCome sta mamma? Sembra rinascereCome stavo io quando ti ho visto fuori dal carcerePiù che l'umanità, qui guardano l'incassoDella virilità non me ne f0tte un cazz0Mi consolerò con tePiù semplicità che ChanelDimmelo chi seiNon è solo il s3sso che vorrei con teMa provare a capirti per ore, per oreTi trovo, poi resisti per ore, per oreAlla fine basterà cadere negli abissiInsieme, per ore, per ore, per oreC'è chi sa ridere, come fosse tutto okayC'è chi non vive se non prende un po' di keyTi f0ttono le idee, poi si credono artistiTi tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisciButti la tua relazione nel c3ssoImpegnarsi non è la tua vibeCerchi privacy, ma non la daiChe te ne f0tte se amo lui o amo?C'è chi ti giudica solo per un abbraccioNella fragilità vediamo sempre il marcioMi consolerò con tePiù semplicità che ChanelDimmelo chi seiNon è solo il s3sso che vorrei con teMa provare a capirti per ore, per oreTi trovo, poi resisti per ore, per oreAlla fine basterà cadere negli abissiInsieme, per ore, per ore, per oreScusami se non dico la veritàMa se ricado nelle profonditàResterei senza bling, bling, tuMi amerai come amano i bimbiIo proverò a capirti per ore, per oreTi trovo, poi resisti per ore, per oreAlla fine basterà cadere negli abissiPer ore, per ore