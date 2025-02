Panorama.it - Magistratura al governo

Almeno dalla caduta della Prima repubblica, il sistema giudiziario ha cercato di regolare la politica italiana a colpi di indagini che quasi sempre non hanno portato a niente. E non sono opinioni, è storia. Il primo a denunciarlo fu Francesco Cossiga.Il primo a sostenerlo fu Francesco Cossiga, nel lontano 1995. «In Italia non importa chi prende più voti», disse l’ex presidente, con l’abituale, spericolata chiarezza: «In Italia governa solo chi control la la». Trent’anni dopo, siamo esattamente allo stesso punto. Perché è vero che l’indagine contro Giorgia Meloni, accusata con il ministro della Giustizia Carlo Nordio di favoreggiamento e peculato per la liberazione del generale libico Osama Almasri, ricercato dal Tribunale penale internazionale per crimini contro l’umanità, potrebbe essere «dovuta» (e quindi lontana da intenti di potere), come sostiene il pro curatore di Roma Francesco Lo Voi che quell’indagine ha reso pubblica, trasmettendo la al Tribunale dei ministri.