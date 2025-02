Inter-news.it - Magia di Soulé su punizione, tre punti per la Roma: Parma KO in dieci per un’ora

Una splendidadidà allala vittoria nel posticipo pomeridiano di Serie A. Ai giallorossi di Ranieri si impongono per 0-1 sui ducaliin.IL SUCCESSO – Basta un gol allaper replicare lo 0-1 di domenica scorsa a Venezia, stavolta al Tardini. Prima occasione per il, che al quarto d’ora vede un tiro di Ange-Yoan Bonny finire sull’esterno della rete. Poi, alla mezz’ora, Emanuele Valeri tiene in gioco Matiassgambettato da Giovanni Leoni quando stava per presentarsi in area per calciare. L’arbitro all’inizio dà rigore e giallo, poi il VAR nota come il fallo sia fuori area:, ma anche espulsione per Leoni. A battere laci pensa proprio, conclusione morbidissima a scavalcare la barriera e gol dello 0-1 al 33’. Nelentra già prima dell’intervallo Botond Balogh al posto di Dennis Man, per riequilibrare la squadra in inferiorità numerica.