Cataniatoday.it - Maestre aggredite, l'Ufficio scolastico regionale: “Solidarietà alle docenti, seguiremo le indagini”

Leggi su Cataniatoday.it

Duedell’Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca di Catania sono stateieri da alcuni genitori all’interno della scuola e una delle due insegnanti è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi ancora da chiarire e ha.