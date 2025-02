Ilfogliettone.it - Ma quale carne: è questa qui la vera proteina dei nobili | Costa pochi euro ma è l’alimento più amato dai nutrizionisti

Leggi su Ilfogliettone.it

Si possono assumere proteine senza per questo mangiare per forza carni rosse o bianche, ecco un’ottima alternativa.Un’alimentazione equilibrata si basa sulla giusta ripartizione dei macronutrienti. Per garantire un corretto apporto energetico, il 45-60% delle calorie quotidiane deve provenire dai carboidrati, privilegiando quelli complessi e integrali. I grassi devono rappresentare il 25-30% dell’apporto calorico, con una prevalenza di grassi insaturi, mentre le proteine devono essere bilanciate tra quelle di origine animale e vegetale. Inoltre, è fondamentale consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e bere almeno due litri d’acqua.Le uova sono una fonte eccellente di proteine, fornendo tutti gli amminoacidi essenziali che il nostro organismo non può sintetizzare.