Ilrestodelcarlino.it - Lungo le mura 70 nuovi cestini. Gli ‘Ecoconi’ a prova di gazze, un freno ai vandali dei rifiuti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rinnovamento in atto per ideiche sono collocatiil percorso delledi Ferrara. Il progetto sostenuto dal Comune, spiega l’amministrazione in una nota, "ha coinvolto una settantina di, che sono stati sostituiti conmodello ‘Ecocono’, rimodulandone l’ubicazione, in modo da rendere la distribuzionei percorsi pedonali presenti sullee nel sottoil più omogenea possibile". Questa operazione, sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, "rientra in un progetto più ampio, iniziato mesi fa, di rinnovo di tutti idi Ferrara". Dopo molti anni, afferma ancora Balboni, "finalmente smaltiamo i vecchi, ormai rovinati e indecorosi, per sostituirli con modellie certo più belli". Gli, dettaglia il Comune, "sono chiusi con una punta che impedisce l’appoggio del rifiuto nella parte superiore e dotati di bocca di riduzione per evitare l’inserimento di sacchetti domestici", caratteristiche che "permettono di prevenire molte segnalazioni dovute all’azione dellee ad usi impropri del cestino".