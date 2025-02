Ilgiorno.it - Ludopatia. Giro di vite anche a Mozzo

Un altro Comune della Bergamasca si schiera in prima linea contro il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno sempre più preoccupante che coinvolge ampie fasce della popolazione in molte aree del territorio orobico. Si tratta dell’amministrazione comunale di, che per contrastare laha approvato un’ordinanza, in vigore dal 28 febbraio, che regola gli orari di esercizio delle sale giochi e l’utilizzo delle slot machine collocate nei locali del paese. L’ordinanza stabilisce che tutte le sale giochi dinon potranno aprire prima delle 9 e non potranno chiudere dopo le 23. Sono escluse da questi orari le sale da biliardo e le sale bowling. Tutti i terminali Vlt e le famigerate “macchinette“. presenti in esercizi come bar e negozi dovranno seguire gli stessi orari di operatività delle sale giochi, a prescindere dalle fasce orarie di apertura e chiusura del locali che li ospita.