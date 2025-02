Ilnapolista.it - L’Udinese travolge l’Empoli 3-0. Monza e Lecce si fermano sullo 0-0

non si fanno male: all’U-Power Stadium ne esce uno 0-0 che non sorprende dato che per lunghi tratti del match sembra aver prevalso la paura di perdere nelle due compagini, che solamente in alcuni frangenti hanno cercato con insistenza il gol. Le occasioni migliori le ha avute il, che ha anche colto una traversa con Helgason in avvio di gara, ma alla fine anche la squadra di Nesta poteva portare a casa il bottino pieno dato che solo una super parata di Falcone ha detto di no ad un destro di Caprari.Iltorna a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive e accorcia leggermente sulla zona salvezza, ora distante sette punti, vista la sconfitta delsul campo del. Aggancia Como e Cagliari al tredicesimo posto, invece, il, che si porta momentaneamente a più cinque sul Parma terzultimo, impegnato tra poco contro la Roma.