L’Udinese piega l’Empoli 3-0, doppietta per Ekkelenkamp

UDINE (ITALPRESS) –di Runjaic continua spedita la sua corsa a metà della classifica della Serie A eper 3-0tra le mura amiche del Bluenergy Stadium. A fare le fortune dei bianconeri è ancora una volta, autore di una(dopo il gol del pareggio contro il Napoli); nel finale segna anche Thauvin. I padroni di casa creano un’elevata quantità di palle gol, legittimando la vittoria. Dall’altra parte, invece,, ancora decimata dagli infortuni, tiene botta solo a tratti, uscendo dalla trasferta di Udine con le ossa rotte. La squadra di D’Aversa, infatti, non trova i tre punti da ben dieci giornate e rimane in piena zona retrocessione. Nel primo tempo entrambe le squadre giocano a viso aperto e ad alto ritmo. Il risultato all’intervallo premia i friulani in vantaggio al 19? su sviluppo di corner, grazie ad, alla seconda marcatura consecutiva dopo quella contro il Napoli: l’olandese, con la punta del piede, è lesto a deviare sottoporta il tiro di Atta.