L’Udinese domina e batte l’Empoli | un punto a testa per Monza e Lecce

Il pomeriggio di Serie A prosegue con le sfide delle ore 15.vince e convince contromentre tranon si va oltre il pari Dopo il lunch match vinto brillantemente dal Como sul campo della Fiorentina l’attenzione si è spostata sulle due partite delle 15: Udinese-Empoli e.Udinese – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)In terra friulana è un autentico dominio dei bianconeri, che dopo l’ottimo pareggio di Napoli abbattono in casa per 3-0non lasciando praticamente nulla agli avversari. Thauvin e soci mettono subito in discesa la sfida grazie alla zampata vincente di Ekkelenkamp, che ci prende gusto e da rapacel’ex Silvestri con un tocco imprevedibile su tentativo di Atta.La rete dell’olandese mette in discesa una partita mai in discussione con Bijol già vicino al raddoppio prima dell’intervallo.