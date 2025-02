Strumentipolitici.it - L’Ucraina non entrerà nella NATO: lo dice il nuovo segretario USA alla Difesa

Ildell’amministrazione Trump ha fatto dichiarazioni di estremo rilievo a proposito della situazione in Europa. La più importante è quella per cuinon ha alcuna reale prospettiva di diventare un membro della. Contradndo quanto sostenuto finora dagli esponenti dell’Alleanza Atlantica, Pete Hegseth ha dissipato le illusioni dei vertici di Kiev e di Bruxelles. È un’azione per la quale ucraini ed europei devono essergli grati. Lo sostiene Al Lieven, ex docente del King’s College e oggi direttore del Programma Eurasia presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft. L’esperto spiega come il merito di Hegseth sia di avere affermato una pesante verità prima che il problema diventasse troppo grave.Un obiettivo illusorioHegseth ha mostrato una franchezza inconsuetasue frasi sull’adesionedele sulle condizioni di pace.