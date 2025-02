Fanpage.it - Lucio Corsi senza gioielli né griffe, a Sanremo 2025 dimostra che essere normali può bastare

In ogni edizione del Festival dic'è sempre quel cantante che, al momento dell'annuncio ufficiale dei nomi in gara, suscita la solita domanda: ma chi è? Molti se lo sono chiesti, leggendo o sentendo per la prima volta il nome di. Un nome meno altisonante rispetto a quelli di Elodie, Noemi, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Tony Effe, noto soprattutto nel panorama indie. Eppure da "signor nessuno", come canta nella sua canzone sanremese, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti. Si è aggiudicato il Premio della Critica e un bellissimo secondo posto.