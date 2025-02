Biccy.it - Lucio Corsi secondo classificato al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Biccy.it

È l’outsiderildella 75esima deldicon il brano Volevo Essere Un Duro.?in un’intervista a Vogue Italia, ha dichiarato di voler indossare sul palco i suoi abiti quotidiani, senza l’ausilio di uno stylist, affermando: “Indosserò i miei abiti di tutti i giorni, la patina ha rotto un po’”. Inoltre, ha espresso la sua preferenza per un suono naturale durante le esibizioni, rivelando: “Odio gli in-ear monitor. La musica deve stare nell’aria, non isolata nelle orecchie. Meglio una spia che fischia che una cuffia chiusa“.Durante la serata finale,ha reso omaggio al film “Toy Story” indossando stivali con la scritta “Andy” sulla suola, un riferimento al proprietario del giocattolo Woody nel film.Vivere l’ordinario come fosse straordinario perché ogni imperfezione è sinonimo di autenticità.