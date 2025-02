Isaechia.it - Lucio Corsi, la reazione a caldo dopo il secondo posto a Sanremo 2025: “Il mio sogno è…”

ilclassificato della settantacinquesima del Festival dicon il brano Volevo Essere Un Duro.Al suo debutto sul teatro Ariston della kermesse canora più blasonata d’Italia, il 32enne cantautore toscano ha vinto il Premio della Critica Mia Martini. Musicista e performer, si era fatto conoscere al grande pubblicola sua partecipazione nel ruolo di se stessi nella terza stagione della serie Vita da Carlo di Verdone.Nella serata delle cover aveva stupito ed emozionato tutti portando una versione molto intensa e delicata di Nel blu dipinto di blu, in duetto con Topo Gigio (la voce dell’iconico pupazzo era di Leo Valli). Anche in quell’occasione si era classificato, alle spalle di Giorgia e Annalisa.la vittoria di Olly, i Big in gara hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni alla stampa e alla radio.