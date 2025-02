Ilmessaggero.it - Lucio Corsi e gli stivali con la scritta Andy: il significato, l'omaggio a Toy Story e la chitarra di Guccini

Leggi su Ilmessaggero.it

e glicon lasotto la scarpa. Un tenerissimoa Toy, di cui l'artista è fan, e alla sua colonna sonora, la canzone Hai un amico in me (in.