Lucio Corsi, dopo Sanremo 2025, stasera a Che tempo che fa insieme ad Antonella Clerici e altri ospiti

"CheChe Fa" di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, vedrà oggi una puntata speciale dedicata ad'eccezione, tra cui, secondo classificato del 75° Festival di. Dalle ore 19:30 di oggi in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna un nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio. Ad affiancarlo, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oltre a un cast fisso di grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui in esclusivafresco fresco di. "CheChe Fa":stellari tra cuiTra i protagonisti della puntata spicca, secondo classificato al Festival die vincitore del prestigioso Premio della Critica, che sarà ospite per raccontare l'esperienza sanremese e il successo del .