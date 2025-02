Ilrestodelcarlino.it - Lucio Corsi da Sanremo a Bologna, il concerto all’Estragon: ecco quando

, 16 febbraio 2025 – Ha sfiorato il primo posto a, alla fine finito tra le mani del genovese Olly (con soltanto lo 0,4% in più dei voti), con il suo brano “Balorda Nostalgia”. Ma per moltiè stato il vincitore morale della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. In molti, sui social e al Teatro Ariston, lo hanno appoggiato, dimostrando di aver apprezzato la sua canzone, “Volevo essere un duro”, che lo ha visto suonare nella prima porte al piano, per poi imbracciare la sua chitarra e chiudere un finale di canzone in stile rock. Stesso discorso è valso per il duetto di venerdì con Topo Gigio, sulle note di “Nel blu dipinto di blu”. Il tour parte daLa chitarra Wandrè, da Reggio Emilia aChi è La passione per la Moto Gp Il tour parte daLa popolarità diè cresciuta ancora di più nella settimana sanremese, e ad attenderlo c’è un futuro sicuramente radioso.