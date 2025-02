Secoloditalia.it - Lucano addio, cantavi. Il sindaco di Riace (assolto, ma solo secondo la sinistra…) ora rischia la poltrona

Leggi su Secoloditalia.it

Per essere stato “”, come sostiene la sinistra,davvero grosso. Forse perché non è statoaffatto. Mimmodi, icona della sinistra che vuole accogliere e sanare tutti i migranti, nonché europarlamentare di Avs in quell’Armata Brancaleone di sinistra che alberga a Bruxelles,ladiper effetto della legge Severino., la condanna definitiva e la possibile decadenzaAll’indomani della sentenza di condanna per falso a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, confermata dalla Corte di Cassazione lo scorso 12 febbraio, i giuristi sollevano la questione “Severino” che ad avviso di molti esperti dovrebbe essere messa in moto dal Consiglio comunale diuna volta avvenuta la comunicazione da parte della Suprema Corte della conferma della condanna.