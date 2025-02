Luca Canfora per famiglia costumista ‘Parthenope’ non è suicidio | verso riesumazione salma

Leggi su .com

(Adnkronos) – La mattina dopo le riprese della scena deldi Raimondo, fratello di Parthenope nel film diretto da Paolo Sorrentino, il corpo senza vita del 51ennefu ritrovato sugli scogli nelle acque di Capri. Ora, con un supplemento di indagini chiesto con un nuovo esposto dai familiari del 51enne, la .L'articolo, pernon èproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”