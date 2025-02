Oasport.it - Lotta, Campionati Italiani Assoluti 2025: assegnati i titoli nazionali nello stile libero

Leggi su Oasport.it

Si sono conclusi idi, andati in scena al PalaPellicone di Ostia: nella seconda ed ultima giornata di gare sono statidello, sia per quanto concerne la classifica a squadre, sia per quel che riguarda quelli individuali in tutte le categorie di peso.Al termine delle sfide, che hanno visto salire quest’oggi sulle materassine 170tori, la graduatoria a squadre ha premiato il Gruppotori Livornesi, primo con 48 punti, nettamente davanti al Gruppo Sportivo Esercito, secondo a quota 30, ed alla Piroddu Extreme, terza con 23.nella femminile e nella greco-romanaCAMPIONI57 kg – Danny Lubrano61 kg – Simone Piroddu65 kg – Mattia Bientiensi70 kg – Paolo Pio Lumia74 kg – Raul Caso79 kg – Jacopo Masotti86 kg – Gabriele Niccolini92 kg – Benjamin Honis97 kg – Salvatore Diana125 kg – Abraham Conyedo