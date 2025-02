Lanazione.it - Lotta all’astensionismo. Il Pd torna tra i suoi iscritti

Il Partito Democratico per combattere l’astensionismo farà dei tavoli di lavoro coinvolgendo i35 circoli. Un progetto comune per ridare senso alla politica. Il progetto intitolato ‘Partecipa, cambia, costruiamo’ è stato presentato ieri nella sede di via Groppini dal tesoriere del partito Francesco Micheli, dalla segretaria Elisabetta Sordi, dal presidente Nicola Abruzzese e dal responsabile organizzativo Luca Nicolini. "È un progetto che nei prossimi mesi impegnerà tutto il Partito Democratico, orientativamente da marzo a giugno – ha detto Elisabetta Sordi –, e nasce dall’esigenza che sentiamo in modo molto forte di riuscire a riavvicinare l’elettorato. I livelli di astensionismo impongono a qualsiasi forza politica con un minimo di senso critico di mettere in atto delle misure per cercare di riavvicinare le persone.