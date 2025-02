Ilrestodelcarlino.it - L’Olimpia va sul velluto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Futura Teramo 0 Olimpia Teodora 3 (14-25, 17-25, 19-25) Teramo: Coccoli 11, Danaila 5, D’Urso, Capone, Sartore 8, Mazzagatti 2, Zarattini 4, Renzi 6, Michelini 3, Sbano (L). All. Collavini. Olimpia Teodora: Poggi 3, Marchesano 8, Pirro 9, Fabbri, Casini 8, Balducci 4, Franzoso (L); Bendoni 4, Toppetti, Benzoni, Nika, Missiroli 2, Piraccini (L2). NE: Gabrielli. All. Rizzi. La trasferta delTeodora a Teramo si è dimostrata più impegnativa dal punto di vista chilometrico che da quello strettamente tecnico. La partita, infatti, è stata a senso unico, con la squadra di casa spuntata e fallosa, mentre le ragazze di Rizzi hanno sfoderato una prova concentrata e precisa che ha permesso di tenere sempre in mano il pallino del gioco, il controllo del punteggio e il rispetto del pronostico della vigilia.