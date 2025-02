Secoloditalia.it - Lode all’Europa, quella vera: perché serve un’apologia del Vecchio Continente

Insidie delle omonimie! Nessuno pensi che voglia lodare quest’Europa vagamente Unita, in quanto struttura burocratica da partenogenesi, e roba simile. Dico l’Europa amata da Zeus e madre di Minosse; e in quantoche sarebbe, secondo geografia, una piccola propaggine dell’Asia, però se ne distingue nettamente per identità storica e culturale. Identità che mi pare alquanto affievolita.È necessaria(letteralmente, la difesa) dell’Europa, dopo decenni di una cultura ufficiale di negazione e condanna, in nome di un generico però pervicace terzomondismo, un terzomondismo qualsiasi, purché collocato in qualsiasi landa di qualsiasi altro, e anche di qualsiasi altra epoca storica o preistorica, o anche futura, purché il tutto sia diverso d. Nulla di male conoscere e studiare altri popoli, soprattutto da quando l’etnologia si è sgravata dalle leggende di Rousseau sui “selvaggi primitivi buoni liberi felici”, scoprendo l’ovvio, cioè che non sono né buoni né liberi né selvaggi, e tanto meno felici: non lo sono manco i progrediti, è palese.