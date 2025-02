Oasport.it - Lo strano caso dello short track: Italia e Canada vincono la Coppa del Mondo a pari merito per una lacuna del regolamento

Una particolare situazione. Nella seconda giornata di gare dell’ultima tappa del World Tour dia Milano, la staffetta femminilena si è confermata una delle migliori della stagione del massimo circuito internazionale. Le azzurre, infatti, ha conquistato il quinto podio nei sei appuntamenti previsti in calendario.Un riscontro frutto di una vittoria e ben quattro secondi posti nei vari round che le azzurre hanno affrontato. Si tratta di un dato estremamente confortante, se si ragiona in prospettiva Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il quartetto tricolore, infatti, ha una grande solidità e può contare sull’ascesa di atlete come Elisa Confortola e Arianna Sighel che promettono bene.Valutando dal punto di vista statistico, non era mai accaduto che nelle staffette il Bel Paese riuscisse a centrare così tanti podi nella singola annata.