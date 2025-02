Sport.quotidiano.net - Livorno-Siena 3-1, amaranto a valanga

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 febbraio 2025 – Non c’era miglior modo per festeggiare i 110 anni di storia per ilche stravince il derby contro ile conferma la propria prepotenza in questo campionato. Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che vanno avanti con una punizione di Boccardi. Padroni di casa che però non si scompongono e in sette minuti trovano le tre reti definitive con la doppietta di Rossetti e Bacciardi.avanti con il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Giacomo Siniega, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti. A centrocampo Jacopo Marinari e Alberto Arcuri con Andrea Bacciardi confermato in mezzo al campo insieme a Filippo Bellini. Sulla trequarti la spuntano Federico Dionisi e Vieri Regoli con Simone Rossetti nel ruolo di centravanti.