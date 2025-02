Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS St. Come 2025 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:47 Si parte con l’atteso incrocio tra la giapponese Tsubaki Miki e la tedesca Ramona Theresia Hofmeister.SEMIFINALI FEMMINILI20:45 ALE’ CAPITANO! Run equilibratissima, ma il veterano azzurro la spunta per 5 centesimi. Primastagionale per Fischnaller, sarà derby con Bormolini.20:43 AVANZA BORMOLINI! Heat ricca di errori per Coratti, ne approfitta Maurizio, che sorride in chiave classifica generale. Quarti che si chiudono con Roland Fischnaller che incrocia lo sloveno Tim Mastnak.20:41 DOMINIO MESSNER! Run condotta senza problemi da Gabriel, che irrompe in. Si procede con il derby tra Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti.20:39 Erroraccio di Prantl che rischia di colpire il connazionale. Fortunatamente tutto ok con Huber che approda in