Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS St. Come 2025 in DIRETTA: secondo posto per un eterno Fischnaller! Bormolini 3° allunga in generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:13 Quattro italiani nei primi 5, con Gabriel Messner quarto ed Edwin Coratti quinto. E’ mancata solo la vittoria.21:11 NOOOO! Prima vittoria in carriera di uno scatenato Huber, che per soli 10 centesimi rovina parzialmente la festa azzurra. Ritorna sul podio capitan, che può essere comunque soddisfatto di un ottimo.21:09 Quinto podio stagionale per, il 18° in carriera. L’azzurro festeggia al traguardo, ma ora tocca a Roland. Il capitano si gioca la vittoria contro il tedesco Elias Huber.21:08 Scivola subito Messner!ringrazia, sale sul podio e mette in cassaforte 60 punti preziosissimi!21:07 Gara che si chiude con le finali maschili. Si parte dalla small che prevede il derby tra Gabriel Messner e Maurizio