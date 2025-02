Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS St. Come 2025 in DIRETTA: quattro azzurri ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI FINALE MASCHILI20:36 Incredibile. Cadono entrambe dopo poche porte senza però uscire dal tracciato. Vince Moisan, più lesta nel ripartire.20:34 Diversi errori per Riegler, che lascia strada all’elvetica. A brevissimo l’ultimo quarto di finale tra la canadese Aurelie Moisan e la ceca Zuzana Maderova.20:32 Velocissima la leader della classifica generale. Sarà semifinale show tra Miki ed Hofmeister. Torna in pista la veterana austriaca Claudia Riegler, opposta alla svizzera Julie Zogg.20:31 Altra run dominata dalla vincitrice della Coppa del Mondo della passata stagione, che vola in semifinale. Si procede con l’americana Iris Pflum che sfida la giapponese Tsubaki Miki.20:30 Si parte con il derby tedesco tra Ramona Theresia Hofmeister e Cheyenne Loch.