Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS St. Come 2025 in DIRETTA: Bormolini, serve un’altra gara solida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom gigante parallelo di St.valida per la Coppa del Mondo diparallelo. Sulle nevi canadesi va in scena la secondadel weekend con gli azzurri che riprovano a salire sul podio dopo la battuta d’arresto di ieri, con le gare vinte dallo sloveno Zan Kosir e dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister.Dopo il quinto posto ottenuto in-1 che gli ha comunque permesso di rinforzare la leadership della classifica generale Maurizioproverà a guadagnare nuovamente sull’austriaco Andreas Prommegger. Attenzione però al bulgaro Radoslav Yankov, terzo sabato e terzo nella general. Azzurri d’assalto con Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Aaron March, Roland Fischnaller e Fabian Lantschner.