LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: ultime gare prima dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata di competizioni di Sci didei Campionatidi Trondheim, le prove su 20 chilometri con partenza di massa a tecnica libera dal tempio dello sci nordico di(SWE)!Le prove con partenza di massa su 20 chilometri vede al maschile stra-favorito il vincitore della gara sprint di venerdì Johannes Hoesflof Klaebo che è leader indiscusso nella Classifica Generale. Al femminile invece c’è stato un sussulto da parte della bi-campionessa mondiale in carica Ebba Andeon, che ha vinto per dispersione la 10km TC disputata ieri sulle nevi svedesi. Oggi, verosimilmente, assisteremo a entrambe le competizioni decidersi in volata: come spesso accade nellecon partenza di massa.