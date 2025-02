Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: si auto-elimina un norvegese, azzurri bene nel gruppo di testa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 3/5 – Krueger e Amundsen non sono fermi in volata! Certo è che devono assolutamente staccare atleti come Anger, ma anche lo stesso Pellegrino. Questi potrebbero far saltare il banco se si giocassero tutte le carte al meglio! Devono però resistere sulla dura salita che arriverà. Ma mancano ancora due giri.11:25 METÀ GARA!GIRO 3/5 – Il primo azzurro che sembra iniziare a staccarsi pare essere Giovanni Ticcò, forse quello meno quotato oggi.GIRO 3/5 – ATTENZIONE! Primo colpo di scena. Forse ha avuto problemi: J-Thomas Jenssen è staccato di oltre 50? dal leader. Uno dei favoriti si chiama fuori.Si va a spasso nel 3° giro. Inizia però a salire la tensione per quello che sarà. Sicuramente Krueger e Amundsen proveranno a deciderla prima della volata, oggi possono farlo: non c’è Klaebo.