Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: se ne vanno in cinque, bene Maria Gismondi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 4/5 – Davanti ci si avvia alla fine del 4° giro!regge nel gruppetto che va dalla 20^ alla 26^ posizione, guadagnano anche su quelle davanti! La cosa bella è che a tirare c’è la romana!GIRO 4/5 – Al passaggio dei 13.6km Laukli e Janatova fanno fatica a rimanere con il gruppo inseguitore. Le due hanno comunque margine sulle più immediate inseguitrici e sul ‘gruppo-’.GIRO 4/5 – Iniziando a ragionare su chi potrebbe avere interesse ad affrettare i tempi della volata, sicuramente Jessie Diggins e Andeon. Sanness non è ferma in un’ipotetica volata.GIRO 4/5 – Concluso il 3° giro, mancano otto chilometri all’arrivo. Sempre Weng, Carl, Diggins Andeon e Sanness davanti a giocarsi la vittoria.adesso si trova in un gruppo che va dalla 20^ alla 26^ posizione, hanno 15? di margine sulle inseguitrici.