Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: se ne vanno i norvegesi, Vermeulen e Schumacher

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGOLBERG REE con AMUNDSEN!Paal Golberg! Mai sottovalutarlo in volata! C’è anche lui!PUÓ FARCELA l’USA! Incollato a Ree.LO AGGANCIA,insieme verso lo stadio. Dietro appena c’è Amundsen!Ultimi 600 metri! REE riancia!Ree,, Krueger, Amundsen,e Golberg a giocarsi la vittoria!Pellegrino si giocherà la top 10, con credenziali!Attenzione poiché in volata, senza Klaebo, può succedere di tutto! Potrebbe vincere anche(USA)!ULTIMO GIRO – E allora, godiamoci gli ultimi due chilometri!Lontano per il podio Pellegrino, peccato.ALLUNGA REE! Lo seguono Krueger e Amundsen a distanza ma potranno rientrare.Ree attacca! Krueger lo segue!Tiene bene, oltre a Pellegrino, anche Anger. Auguri ad averlo in volata!, Krueger e Amundsen attaccano davanti.