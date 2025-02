Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: iniziata la gara. Non c’è Klaebo, chance per tutti gli altri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/5 – E allora, in casa Italia si devono ancora decidere i frazionisti a skating della staffetta di Trondheim.PARTITI!!!10:57 C’è molta curiosità per vedere la condizione di Amundsen, ieri apparso non in palla nella 10 TC. Norvegia che si presenta con Nyenget, Golberg Ree e Jenssen. Per la vittoria togliamo Nyenget, non nella sua tecnica, e anche Golberg che farà i Mondiali in virtù dei due ori di Planica 2023 ma che ha faticato lungo tutta la stagione.10:55 Il tracciato è duro, ma la neve non è impegnativa: uno suSimen Hegstad Krueger, leader di Coppa distance.10:53 Parlando di chi oggi si giocava la vittoria: Johannes Høsflot(NOR). Giunto a quota 100 vittorie tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi nella giornata di venerdì, quest’oggi in condizioni normali sarebbe arrivato a 101 successi, ha però scelto di non gareggiare.