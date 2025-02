Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: in quattro per la vittoria, esaltante Maria Gismondi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASono ancora insieme Sanness, Weng, Diggins e Andeon. Quest’ultima in volata non ha chance.GIRO 5/5 – Mancano 2.4km alla fine! Siamo sulla salita Morbakken per l’ultima volta.GIRO 5/5 – Davanti sono quindi rimaste le campionesse del mondo in carica Diggins, Andeon, la giovane Sanness e la veteranissima Weng. Il gruppo-si sta avvicinando a Fossesholm e Hoffmann (18^ e 19^)!!GIRO 5/5 – Inizia l’ultima tornata! Si è staccata Victoria Carl! Attendiamo il transito didopo 16km!GIRO 4/5 – Davanti ci si avvia alla fine del 4° giro!davanti nel gruppetto che va dalla 20^ alla 26^ posizione, guadagnano anche su quelle davanti! La cosa bella è che a tirare in salita c’è la romana!GIRO 4/5 – Al passaggio dei 13.6km Laukli e Janatova fanno fatica a rimanere con il gruppo inseguitore.