LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: Golberg in forma mondiale, a breve la gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:45 Favorita d’obbligo è, per quanto visto ieri, Ebba Andeon. Comunque la neve e la tecnica sono cambiate, nonché ilt di, inoltre torna anche Slind per questa.13:37 Tra 25? sarà quindia tenere banco in quel di(SWE). In quella maschile grande dimostrazione di forza di Paal, campionein carica nella 50km e argento sprint in carica.Si chiude qui ladella 20 chilometri maschile TL di(SWE), a tra poco per la. Un arrivederci sportivo!11:54 Azzurri che chiudono praticamente tutti assieme: 14-PELLEGRINO; 15-GRAZ; 16-DAPRA; 17-VENTURA; 19-BARP! Lontano Ticcò, 49°.11:53 Peccato per Pellegrino, che chiude 14° ma che poteva giocarsi qualcosa di più. Chiaramente il compromesso era quello che sull’ultima salita ci fosse un po’ meno selezione.