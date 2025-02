Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: due giri alla volata, Pellegrino può far saltare il banco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABENE, come da comoda previsione ci si ricompatta. Sono rimasti in 13 nel gruppo di testa; C’è anche Graz! Bene anche il sappadino.GIRO 4/5 – L’azione c’è stata, mapotrà adesso rientrare nella lunga discesa che porta allo stadio. Azione però letale per tutti gli altri azzurri.GIRO 4/5 – Passo ancora non sostenuto sulla Morbakken per i norvegesi di punta:tiene bene, senza perdere energie inutili a pochi secondi dvetta. Potrà rientrare in discesa prima dell’ultima tornata!GIRO 4/5 – I norvegesi stanno facendo le prove generali per quello che succederà nel prossimo giro. Amundsen e Krueger davanti.GIRO 4/5 Quando mancano 7.4kmconclusione della 20km quattro azzurri sono nel gruppo di testa (25 atleti):, Ventura, Barp, Graz e Daprà.