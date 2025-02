Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: Diggins si prende la vittoria, brillante Maria Gismondi!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:58 Le altre azzurre chiudono dietro alla più giovane della squadra: Anna Comarella 32^ a +4’31” e Martina Di Centa 37^ a +5’00”. Per chi non si chiama, male!14:57chiude in 21^ piazza, una gara molto positiva per la classe 2004 di origine laziale. Ha saputo reagire ad una partenza non eccezionale, si è resa conto cammin facendo che ne aveva per risalire la china: lo ha fatto!14:56 Chiude 5^ Carl, mentre vince la volata per il 6° posto Julia Kern (USA).14:56 Poi l’eterna Heidi Weng! A sorpresa Andeon riesce a salvare un 3° posto, che legittima la sua condizione!14:55 JESSIE! Successo per la leader incontrastata di Coppa!IIIII continua a guadagnare sulle atlete davanti: STA ANCHE FINENDO FORTE! Può concludere nelle 20 ma serve un finale solido!Si va alla volata a tre, consideriamo già battuta Andeon.