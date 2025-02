Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: azzurre già staccate dopo una tornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 2/5 – Alla conclusione del primo giro guida proprio Weng. Leriescono a rosicchiare qualcosa dalla testa, complice il rallentamento dovuto ai tratti di discesa.GIRO 1/5 – Si va a chiudere il primo giro e le italiane si sono già: Anna Comarella paga 18?3.4km, Martina Di Centa e Maria Gismondi sono insieme poco dietro.GIRO 1/5 – Primainterlocutoria, Diggins si è messa davanti a dettare il passo sulla salita più dura e ha scremato leggermente il plotone.GIRO 1/5 – Ricordiamo che si percorreranno 5 tornate da 4 chilometri, quindi si transiterà per 4 volte sulla salita Morbakken.INIZIATA LA GARA FEMMINILE!13:54 Italia comparsa oggi, almeno sulla carta. Gismondi, ieri positiva 35^, oggi è chiamata ad entrare per la prima volta nelle 30 in Coppa.